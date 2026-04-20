西アフリカのトーゴは、アフリカ大陸などを実際よりも小さく反映した「メルカトル図法」の地図の使用をやめるよう、国連に決議案を提出すると明らかにしました。トーゴのドゥセ外相は、ロイター通信に対し、9月の国連総会に向けて、アフリカ大陸の実際の大きさを反映した「イコールアース図法」の世界地図の採用を国連加盟国に求める決議案を準備していると明らかにしました。日本も含め、世界中で広く使用されている「メルカトル