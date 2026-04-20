俳優の北村匠海（28）が主演を務める、フジテレビ系“月9”ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜後9：00）が、13日に放送をスタート。先ごろこの取材会が行われ、念願だった“教師役”を演じる北村は、“生徒”たちへの思いを語った。【一覧】ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』キャスト・出演者一覧、相関図これまでさまざまな作品で“生徒役”を演じてきた北村。報道陣から、“先生役”についての質問が飛ぶと、「（取材会時