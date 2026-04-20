常磐線では、いまでは珍しいのかどうなのか、新幹線でもないのに特急列車が八面六臂の活躍をしている。ほぼ終日、1時間に2本ほどの特急が走っているのだ。【写真多数】駅前に野ざらしの廃線跡も…常磐線“ナゾの終着駅” 「勝田」を写真で一気に見る（全48枚）常磐線特急のひとつが福島県のいわき駅、さらには遠く仙台まで走っている特急「ひたち」。上野を出たらノンストップで次は水戸という、なかなかの快足ぶりだ。ちなみ