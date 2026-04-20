俳優・歌手の柴咲コウが19日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：15〜）に出演。『ガリレオ』（フジテレビ）のヒロイン交代の裏側を激白した。【貴重写真】「面影めっちゃある！」「美人」と反響！幼少期の柴咲コウ『ガリレオ』は東野圭吾氏のベストセラー小説を原作に、福山雅治演じる天才的な頭脳をもつ物理学者・湯川学が、不可解な未解決事件を科学的検証と推理で見事に解決していく大人気ミステリーシリ