デスク＆PC周りって、気付けばいつのまにかごちゃついているもの。集中したいと思いつつ、気になって…結局一度掃除をしてから仕切り直し！なんて経験ありませんか？そもそもの原因は、やはり定位置が決まっていないこと。さらに会議で社内移動なんてときにPCにあれこれ載せていたらスルリとマウスやケータイが下に…。これもひとまとめにできてないからこそのハプニング。ならば、まるっとまとめて携帯にも便利なコクヨの人気シ