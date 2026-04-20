ザ・プリンス パークタワー東京は、「宮崎完熟マンゴーアフタヌーンティー」を5月1日から6月30日まで提供する。メインプレートの「ザ・マンゴー」は、タルトにカスタードクリームと生クリームの二層のクリームを重ね、宮崎完熟マンゴーをあしらった。その他スイーツは宮崎完熟マンゴーと宮崎県産和紅茶「こうしゅん」を合わせたヴェリーヌ、宮崎完熟マンゴーのコンポートを包んだショコラムース、宮崎県産和紅茶「みなみさやか」を