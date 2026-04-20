◇プロ野球セ・リーグ 阪神7-5中日(19日、甲子園球場)阪神が中日との3連戦を3連勝、貯金を「8」まで伸ばし、勝利した佐藤輝明選手が喜びの声をあげました。阪神は2点を奪われた直後の1回裏、森下翔太選手がタイムリーを放つと、ランナー2塁で佐藤選手が打席へ。センターフェンス直撃の同点タイムリースリーベースを放ちました。このときの心境について佐藤選手は「なんとか追いつきたいという気持ちで打席に入りました。(スタンド