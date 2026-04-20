4月19日、中山競馬場で行われたクラシック初戦・皐月賞（G1・芝2000m）は、松山弘平騎乗の1番人気、ロブチェンが逃げ切りで制した。松山騎手は先週の桜花賞に次いでG1を連勝。冴え渡る手綱さばきでロブチェンを勝利に導いた。皐月賞、レース後ジョッキーコメント1着ロブチェン松山弘平騎手「人気に支持していただいていたので、なんとか勝利することが出来て良かったです。ありがとうございます。今の中山の芝は前有利でしたし