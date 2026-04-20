◆ 次戦以降への影響は？「あまり自分たちを責めなくても」楽天は19日、ロッテと対戦し5−8で敗北した。2点リードで迎えた8回に2番手・鈴木翔天が3失点（自責2）、3番手・田中千晴が3失点（自責1）で逆転を許した。パ・リーグNo.1救援陣のまさかの崩壊に、19日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・岩本勉氏が「マウンド上にいる投手たちが、持ち味を出さずじまいで捕まったような印象」と語ると、解説の笘篠賢治