4月26日（日）東京競馬場で行われる、第61回フローラステークス（G2・3歳オープン・牝・芝2000m）の登録馬は下記の通り。オークストライアル。きさらぎ賞3着と好走したラフターラインズなど16頭がエントリー。【東京2R】断然人気ラフターラインズが快勝16頭がエントリーエイシンウィスパー55.0エンネ55.0コウギョク55.0ゴバド55.0サムシングスイート55.0スタニングレディ55.0スピナーリート55.0ファムクラジューズ