◆ 3回に4失点と精彩欠いた投球「西武打線は傾向を捉えて対策をしっかりしてきた」日本ハム・有原航平が19日、西武戦に先発登板。6回89球・7安打2四球5失点で今季3敗目を喫した。19日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・笘篠賢治氏は「エースの有原がピリッとしていかなければいけない。その中で立ち上がりの1・2回は本当によかったが、3回に走者を背負った状態のときにちょっと本来の球が行っていなくて、西