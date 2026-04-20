4月26日（日）京都競馬場で行われる、第57回マイラーズカップ（G2・4歳上オープン・芝1600m）の登録馬は下記の通り。安田記念へ向けた前哨戦。2歳王者アドマイヤズーム、芝ダート二刀流のシックスペンスなど19頭がエントリー。【朝日杯FS】アドマイヤズームが圧勝…武豊アルテヴェローチェは伸びきれず19頭がエントリーアサヒ57.0アドマイヤズーム57.0ウォーターリヒト57.0エルトンバローズ57.0オフトレイル58.0キョウ