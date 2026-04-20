4月19日、佐賀競馬場で行われた4R・佐賀城下スプリント（3歳・ダ1300m）は、渡邊竜也騎乗の2番人気、フラクタル（牝3・佐賀・真島二也）が快勝した。2馬身差の2着にカシノフレックス（牡3・佐賀・東美義）、3着にハクアイドゥマン（牝3・佐賀・真島正徳）が入った。勝ちタイムは1:22.6（不良）。1番人気で山口勲騎乗、ラウダーティオ（牡3・佐賀・倉富隆一）は、4着敗退。【佐賀・ル・プランタン賞】サキドリトッケンが7勝目！