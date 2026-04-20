健康で長生きするためにはどんなことに気を付けるべきか。内科医の本間良子さんは「私たちが当たり前のように口にしている食材が脳にシミを作り、認知症を引き起こす原因になっている。まずはその摂取を控えることだ」という――。※本稿は、本間良子『小麦抜きのすすめ』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／vasiliybudarin※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／vasiliybudarin■小麦の食べ過ぎで脳