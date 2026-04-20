ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２０日、巨人・浦田俊輔内野手（２３）の使用道具について取り上げた。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「２年目の選手なんですが、２０２４年のドラフト２位、俊足の内野手なんですけれども他の選手と使っている道具が決定的に違うと話題になっています」と紹介。打席に立つ浦田の映像を見せ、「野球選手は手袋をしていますよね。普通はスポーツメーカーから