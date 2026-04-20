ヤクルト３―１巨人（セ・リーグ＝１９日）――ヤクルトが３カード連続勝ち越し。１点を追う四回、オスナの３ランで逆転。新人の増居がプロ初勝利を挙げた。巨人は２安打と打線が振るわなかった。◇好発進で首位に立つヤクルトが、守備の綻びを見逃してくれるはずはない。巨人はミスからの失点で、試合の主導権をみすみす手放してしまった。１点を先行した直後の四回。先頭の長岡の平凡な三ゴロをダルベックが一塁へ悪送球し