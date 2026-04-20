友人同士で集まるお泊まり会といえば、カレーや唐揚げといったメニューが定番だが、男子高校生のお泊り会でおじいちゃんが振る舞った“豪華すぎる夕食”が、SNSで大きな話題を呼んでいる。【写真】腹ペコ男子の箸が止まりません！Yukoさんが（@yuko.life358）さんがInstagramに投稿したのは、大きなすき焼き鍋に豪快に入れられたお肉をどんどん平らげていく男子高校生たちの動画。Yukoさんによると、この日はもともと実家でお父様