ボクシング・スーパーバンタム級世界4団体統一王者の井上尚弥選手と戦うWBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人選手がアメリカの合宿から帰国し取材に対応しました。合宿の成果については「実戦練習も踏まえて、自分自身動けることと動けないことをしっかり確認しながらやってきました。より成長できたことがたくさんあった合宿でした」と充実した合宿であったとコメント。スパーリングについては「正確に数えてはないですけど100ラウンド