◇プロ野球セ・リーグヤクルト3ー1巨人（4月19日、神宮球場）1点先制直後にヤクルトのオスナ選手に3ランホームランを放たれ、逆転負けを喫した巨人。その回の先頭打者をダルベック選手のエラーで出し、その後、ダブルプレーを狙えるかという打球をショートの泉口友汰選手が処理にもたつくなど、防げた3点でもあり、悔しい結果となりました。阿部慎之助監督は「ミスをチームとしてカバーできなかった、そこですよね」と一言。21日