プロ野球セ・リーグは19日、各地で3試合が行われました。首位ヤクルトは1点ビハインドも、4回にオスナ選手の3ランホームランで逆転に成功。投げては初プロ先発の左腕・ドラフト4位ルーキー増居翔太投手が5回1失点の好投でプロ初勝利。9回には今季新加入の守護神・キハダ投手が、NPB初登板から8試合連続セーブのプロ野球新記録を達成。投打で上回ったヤクルトがこのカード勝ち越しに成功しました。巨人は2安打に抑え込まれ、今季ヤ