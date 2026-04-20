◇インターリーグブルージェイズ ― ダイヤモンドバックス（2026年4月19日フェニックス）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が19日（日本時間20日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「7番・三塁」で先発出場。3回の第2打席で3月30日（同31日）のロッキーズ戦以来となる3号本塁打を左中間に運んだ。飛距離406フィート（124メートル）、打球速度103．3マイル（166?）、角度23度の一撃。ダイヤモンドを1周すると、ダ