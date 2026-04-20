俳優の秋田汐梨（２３）と池田匡志（２６）がＷ主演するフジテレビの連続ドラマ「ｓｈａｒｅ」（２０日スタート。月曜、深夜１・００。関東ローカル）の秋田、池田、原作者の三つ葉優雨氏、主題歌を担当したｔｈｅＩｎｄｉｇｏが２０日、コメントを発表した。三つ葉優雨氏はイラストも描き下ろした。「ｓｈａｒｅ」は累計発行部数３０万部を突破した同名コミックの映像化。女子高校生・はる（秋田）と、はるが恋したゲイの青