【モデルプレス＝2026/04/20】女優の黒木華が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系「銀河の一票」（毎週月曜よる10時〜／※初回15分拡大）が、20日よりスタートする。【写真】松下洸平が「ずっと見ていたい」と明かした人気女優◆黒木華主演「銀河の一票」政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事