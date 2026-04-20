順調な滑り出しを見せているソフトバンクに、思わぬ火種が持ち上がった。リリーフ右腕のオスナが起用法を巡って球団と折り合いがつかず、開幕から一軍メンバーを外れることになったのだ。【西尾典文/野球ライター】【いざゆけ】今シーズン順調な滑り出しを見せている“若鷹軍団”の面々ある意味当然の訴えだが…オスナはアストロズ時代の2019年に最多セーブのタイトルを獲得するなどメジャー通算155セーブの実績を持つ。2022年