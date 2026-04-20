◆米大リーグダイヤモンドバックス―ブルージェイズ（１９日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ブルージェイズの岡本和真内野手が１９日（日本時間２０日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、１６試合ぶりの３号本塁打を放った。３回先頭で迎えた第２打席。ダイヤモンドバックス２番手上ホフマンに対し、カウント１−０からの２球目のスライダーをとらえると、敵地ファンのど