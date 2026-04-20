オレオレ詐欺を規制北京の中級人民法院がアステラス製薬の日本人社員に対し「スパイ行為」の罪で3年6カ月の懲役刑を下したのは昨年7月。具体的な罪状は今も明らかにされていないが、かの国には反スパイ法をはじめ、国家安全法、国家秘密保護法など、いくらでも理由をつけて逮捕できる法律が張り巡らされている。しかも、その網の目はさらに細かくなってきているのだ。【写真を見る】「58人の男を愛人に」「バッグには常にコンド