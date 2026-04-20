【前編（全2回）】遺体は風呂場で解体、骨は高温で粉にする……。埼玉県で1993年、愛犬家ら4人が相次いで殺害された事件、いわゆる「埼玉愛犬家連続殺人事件」で、殺人や死体損壊遺棄などで死刑が確定した関根元・死刑囚が東京拘置所で死亡してから9年余り。「第一の殺人」が起きたとされるのは33年前の4月20日だった。この事件では共犯者として関根の妻だった風間博子も逮捕され、死刑判決を受けている。一家には、風間の連れ子