ツーリング客が増えるゴールデンウィークを前に大分県大分市で19日、バイクの安全運転講習会が行われました。 この講習会はライダーに運転技術を再確認してもらい事故を防いでもらおうと県交通安全協会などが毎年、春と秋の行楽シーズンに開催しています。 19日は初心者からベテランまで14人が参加。 インストラクターから指導を受けながらカーブの曲がり方や、急ブレーキの