夏山シーズンを迎えたくじゅう連山で登山客の無事故を祈る安全祈願祭が19日、大分県竹田市で行われました。 標高1700メートル級の山々が連なり「九州の屋根」とも言われるくじゅう連山。 19日は麓のホテルで安全祈願祭が行われ、地元の竹田市の土居市長のほか、警察や消防などおよそ30人が出席しました。 この中では参加者が玉串を捧げるなどしてシーズン中の無事故を祈願しました。 また山頂では山開き