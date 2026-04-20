5月2日の八十八夜を前に、大分県宇佐市の農園では19日から新茶の摘み取りが始まりました。 宇佐市四日市の千財農園ではおよそ5.5ヘクタールの畑で4種類の茶葉を栽培しています。 19日から新茶の摘み取りが始まり、小雨が降る中、従業員が葉についた雨粒を風で飛ばしながら収穫していきました。 2026年は天候に恵まれて霜にやられず出来がよいということです。 ◆千財農園 千財光延社長 「季節を感じられるような香り