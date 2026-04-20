アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議を21日にもパキスタンで行うと明らかにしました。一方、イラン国営メディアはイランが協議への参加を拒否したと報じています。トランプ大統領は19日、イランがホルムズ海峡でフランスなどの商船を銃撃したと主張、「停戦合意の完全な違反だ」と非難しました。その上で、「我々は公正で合理的な取り引きを提示している。彼らが受け入れることを望む」としてイラン側が受け