【週刊ヤングマガジン 2026年21号】 4月20日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日4月20日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年21号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭には、桃月なしこさんが登場。4月22日発売の2nd写真集「むすび」より、秘蔵カットを掲載している。 また巻中グラビアには林美希さん、巻末グラビアにはMay