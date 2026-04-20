【「ノカゼのピンクなトリセツ」1巻】 4月20日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の1巻を4月20日に発売する。価格は792円。 本作は2026年1月から「ヤンマガWeb」で連載が始まった野良犬ロマン氏の作品。昼は大学生、夜は風俗嬢という顔をもつノカゼが、規格外の変態たちを力強くさばいていく姿を描いている。 なお、単行本