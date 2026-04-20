【週刊ヤングマガジン 2026年21号】 4月20日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年21号」を本日4月20日に発売する。価格は510円。 巻頭カラーには「妹は知っている」が登場。紙版では「ミキミキ応援グッズ」のプレゼントが実施される。 また巻中カラーには、新連載「カクリキ」の第2話が掲載されている。 【