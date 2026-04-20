【月刊ヤングマガジン 2026年5号】 4月20日 発売 価格：540円 【拡大画像へ】 本日4月20日に発売されたマンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2026年5号」の表紙及び巻頭、巻末グラビアが公開された。 表紙＆巻頭グラビアには、溝端葵さんが初登場。また、巻末では本田あやねさんがグラビアを披露している。 【溝端葵さん】 【本田あやねさん】