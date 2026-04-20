【「保知矢さんはあまりある」1巻】 4月20日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「保知矢さんはあまりある」の1巻を4月20日に発売する。価格は792円。 本作はmisekiss氏によるラブコメディ。2025年12月から「ヤンマガWeb」で連載が行なわれている。 主人公・米沢のりとは現実に興味がない低燃費高校生。しかし自由な生き方をするクラスメイトの無口ギャ