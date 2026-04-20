【「聖なる乙女と秘めごとを」10巻】 4月20日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「聖なる乙女と秘めごとを」の10巻を4月20日に発売する。価格は792円。 本作は異世界に転移した主人公・イツキが、女神に仕えるシスターたちに性教育の実技指導を行なう物語。閃凡人氏が「ヤンマガWeb」で連載している。 10巻ではルピナとイツキが獣耳の赤子・レチ