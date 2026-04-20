【「熟女熱～シたいこと ぜんぶ サセられる～」2巻】 4月20日 発売 価格：869円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「熟女熱～シたいこと ぜんぶ サセられる～」の2巻を4月20日に発売する。価格は869円。 本作は部長から「オトナの女性との付き合い方」をレクチャーされた若手社員・マツイが、熟女の魅力と快楽を知っていくセクシーコメデ