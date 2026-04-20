【月刊ヤングマガジン 2026年5号】 4月20日 発売 価格：540円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2026年5号」を本日4月20日に発売する。価格は540円。 今号の巻頭カラーには、アニメ化も進行している中丸洋介氏×あずま京太郎氏の戦国武術格闘絵巻「テンカイチ 日本最強武芸者決定戦」が掲載されている。 【テンカイチ 日本最強武芸者決定戦】