鹿児島のショッピング拠点が、劇的な進化を遂げます。2007年の開業以来親しまれてきた「イオンモール鹿児島」が、2026年4月24日（金）、「イオンモールKAGOSHIMA BAY」へ名称を変えてリニューアルオープンします。今回の「第1章」リニューアルでは、鹿児島初進出を含む32店舗が刷新。注目は、海辺のテラスを思わせる開放的で心地よい空間、約1,000席の巨大フードコート「うんまかテラス」。観光の合間の立ち寄りや、週末のお出かけ