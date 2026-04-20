開催：2026.4.20 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 5 - 3 [ブリュワーズ] MLBの試合が20日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとブリュワーズが対戦した。 マーリンズの先発投手はエウリー・ペレス、対するブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキーで試合は開始した。 1回裏、ピッチャー ジェー