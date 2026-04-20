セリエA 25/26の第33節 ユベントスとボローニャの試合が、4月20日03:45にアリアンツ・スタジアムにて行われた。 ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ジェレミー・ボガ（MF）、チコ・コンセイソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ニコロ・カンビアーギ（MF）、シモン・ゾーム（MF）らが先発に名