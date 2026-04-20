お金持ちといえば、高級バッグやブランド物を好むイメージだが、実際に世帯年収3000万円を超えるスーパーパワーファミリーたちはどんな服を着ているのか？彼らの声を直接聞く中で見えてきた、見栄や流行とは違う合理的な洋服選びとは？※本稿は、コンサルタントの竹中啓貴、荒井匡史、野口幸司『「いつの間にか富裕層」の正体 普通に働き、豊かに暮らす、新しい富裕層』（日経BP）の一部を抜粋・編集したものです。世帯年収1500万