「津田塾は中堅レベルだが、十分に高学歴と呼んでいい」。受験業界関係者のそんな言葉に絶句した。また、津田塾OGのアラフィフ女性は「青学を蹴って津田塾へ行ったと話しても、息子に全然信じてもらえなかった」と語る。かつて早慶との併願が当たり前だった名門女子大が、いつの間にか“中堅校”になっていた。女子大の凋落は止められないのか。それとも、偏差値では測れない何かが今も女子大にはあるのか？女子大OGのキャリア女性