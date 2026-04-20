韓国の人気チアリーダー、イ・ダヘが非現実的なプロポーションでファンを魅了している。【写真】そんな格好で大丈夫？イ・ダヘの危険な白レギンス姿イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。「洗濯をしなければなりませんね」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、白いボトルを手に爽やかなスマイルを見せるイ・ダヘが写っている。裾を結んだ白シャツにデニムを合わせた清潔感のある装いで、黒髪