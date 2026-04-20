プロ野球・巨人の長野久義さんは、昨シーズン限りで現役を引退。現在は編成本部参与として水野雄仁編成本部長のもとで海外や他球団の視察などを行っています。その長野さんが4月28日の巨人ー広島戦の地上波放送で、引退後初の“解説業務”を務めることになりました。実は去年の日本シリーズ、ソフトバンクー阪神の第7戦でゲストを務める予定でしたが、ソフトバンクが第5戦で日本一を決めたために、長野さんの出番はありませんでし