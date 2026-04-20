◇パ・リーグ日本ハム3―5西武（2026年4月19日エスコンF）日本ハムは今季ワーストの15失点で、3カード連続負け越し。万波が1―5の4回先頭で平良から、令和通算8886号となる両リーグトップの8号ソロを放ったが空砲となった。8回はドラフト1位右腕・大川が3番手で初登板も、1死しか奪えず2安打5失点（自責点2）のほろ苦デビュー。チームは計3失策で両リーグワーストの20失策となり新庄監督は「疲れもたまってくる頃だし