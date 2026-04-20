「京葉Ｓ」（19日、中山）２番手から直線で一気に抜け出した５番人気のナムラフランク（牡７歳、栗東・鈴木孝）が、１番人気のコンクイスタの追い上げを頭差振り切り、２４年５月の越後Ｓ（新潟）以来、２年ぶりの勝利を飾った。岩田望は「いいポジションでいい競馬ができたのが、最後の頭差につながった。何とかスピードで押し切ってくれました」と喜んだ。