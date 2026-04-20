◇パ・リーグソフトバンク1―2オリックス（2026年4月19日みずほペイペイ）ソフトバンクの松本晴投手（25）が19日のオリックス戦でプロ4年目にして自己最長8回1/3に到達した。1―1の9回に勝ち越しを許し、今季初黒星となったものの、課題といわれ続けたスタミナ面に不安がないことを証明。小久保裕紀監督（54）は信頼し、9回も託したと評価した。チームは2カード連続負け越し、今季無敗で昨季から続いた“土日”の連勝は10