◇パ・リーグ日本ハム3―5西武（2026年4月19日エスコンF）日本ハムの水谷瞬外野手（25）が、長期離脱する可能性が19日、高まった。西武3回戦（エスコン）で左手首付近を負傷し、試合後に札幌市内の病院を受診。検査結果次第だが、骨折の場合は復帰まで約1カ月半を要するとみられ、1軍復帰までは約2カ月程度かかる可能性がある。「1番・中堅」で出場した水谷は、3点を追う7回1死満塁で一塁線への打球を放った。処理した